Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira - Son Dakika
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Turizm

Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira

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Kurban Bayramı için Sapanca'daki bungalovları tercih eden vatandaşlar, 9 günlük tatil için 70 bin lira ödüyor. 5 bine yakın bungalovun doluluk oranı yüzde 95'i bulurken, bayram tatilinde iki gece konaklama ücreti 15 ila 30 bin lira arasında değişiyor.

15.06.2024 16:38  Güncelleme: 17:05
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Kurban Bayramı'nı Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovlarda geçirmek isteyen vatandaşlar, 9 günlük tatil için 70 bin liranın üzerinde ücret ödüyor. 5 bine yakın bungalovlarda doluluk oranının yüzde 95 olduğunu belirten SAVİBU Başkanı Ali Safa Alaçam, "Bayram tatilinde iki gece konaklama ücreti 15 ila 30 bin arasında bir hafta, 9 günlük tatil ise 70 binin üzerine çıkıyor" dedi.

Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira

Eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Adeta tatil beldesi havası bulunan ilçede bulunan bungalovlar ise vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçede bulunan ahşap bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. Özel günlerde de ilk tercih arasında yer alan evler, günler hatta haftalar öncesinden rezerve ediliyor. Kurban Bayramı öncesinde de bölgede bulunan 5 bine yakın bungalovda yüzde 95 oranında doluluk sağlandı. Vatandaşın ilk tercihleri arasında yer alan bungalovların 9 günlük fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. 2 gecelik konakla ücreti 15 ila 30 bin lira arasında değişirken bir haftalık ve 9 günlük konaklama ücreti ise 70 bin liranın üzerine çıkıyor.

Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira

"BAYRAM TATİLİNDE İKİ GECE KONAKLAMA ÜCRETİ 15 İLA 30 BİN LİRA ARASINDA"

Doluluk oranın yüzde 95 olduğunu belirten Alaçam, "Bayram tatilinde iki gece konaklama ücreti 15 ila 30 bin arasında bir hafta, 9 günlük tatil ise 70 binin üzerine çıkıyor. Sapanca'da konakla üzerine çok fazla çeşit mevcut 5 bine yakın konaklanacak yerler bulunuyor. BU evlerin her birinde misafirlerimize özel alanlarda hizmet veriyoruz. Müstakil yüzme havuzu, ateş çukuru, barbekü, iç mekandaki ferah ortamlar doğa manzarasına karşı bir şekilde vakit geçiriyorlar. Sapanca'da tatil yapmanın en güzel avantajlarından bir tanesi de üst mahallelerde bulunan işletmelerimiz. Çünkü onlar 300 rakımda ve klimaya ihtiyaç duymadan ufak bir esintiyle vakit geçirmelerine imkan sağlıyor" dedi.

"İLK GÜNÜMÜZ OLMASINA RAĞMEN ÇOK MEMNUN KALDIK"

Ailesiyle İstanbul'dan tatil için gelen İzdem Ayan, "İlk defa bungalov otelde tercih ettik ve Sapanca'da ilk deneyimimiz. İlk günümüz olmasına rağmen çok memnun kaldık. İlk görünüş olarak her şey yolunda çocuğumuz da çok eğlendi. Bir daha gelmeyi düşüneceğiz" diye konuştu.

Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Sapanca, Tatil, Turizm, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Turizm Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selman Caba: otele gidiyoruz sanki bu fiyatlar nedir allah aşkına 15 1 Yanıtla
  • Depechs Modes: Alamanya bizi kıskanıyor degilmi gurbetçi kardeşler 6 0 Yanıtla

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