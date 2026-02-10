Bungalovda Uyuşturucu Ticareti: 22 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Bungalovda Uyuşturucu Ticareti: 22 Yıl Hapis İstemi

10.02.2026 10:07
Adana'da, bungalovda uyuşturucu satışı yapan M.E. için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bungalovda uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 16 Aralık 2025'te tutuklanan M.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.E'nin Mustafalar Mahallesi'nde kendisine ait bungalovda poşet içine gizlediği 930 gram sentetik uyuşturucu ve 105 uyuşturucu hapı, otomobil ile yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, M.E'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, evde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu ifade edildi.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

