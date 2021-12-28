Bünyan Belediyesinden toplu sözleşme sevinci - Son Dakika
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Bünyan Belediyesinden toplu sözleşme sevinci

28.12.2021 12:34
Bünyan Belediyesinden toplu sözleşme sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan Belediyesinde gerçekleşen törene Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Belediye Başkanı Özkan Altun, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı.

Sözleşmenin 2 yılı kapsadığını belirten Çelik, üyelerinin aylık kazançlarına yüzde 46 zam yapıldığını, ikinci yılında devlet memurlarına gelen her türlü zam ve enflasyon farkı oranında artış olacağının aktardı.

Belediye Başkanı Altun ise işçilerin özverili çalıştığını belirterek, emeklerinin karşılıklarını tam manada karşılayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bünyan Belediyesinden toplu sözleşme sevinci

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Hizmet İş Sendikası, Bünyan Belediyesi, Özkan Altun, Kayseri, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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