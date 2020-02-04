Bünyan'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'da 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' ilgi görüyor - Son Dakika

Bünyan'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" ilgi görüyor

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" ilgi görüyor.

Bünyan'da

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" ilgi görüyor.

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle "Çoban İstihdam Desteği"nden yararlanmak isteyenler çiftçiler için düzenlenen kursa 60 kişi katılıyor.

Kadın çiftçilerin de ilgi gösterdiği ve 19 Şubat'ta sona erecek kursta, 104 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Halk Eğitimi Merkezi kurs sorumlusu Mahmut Doğan Özmen, Bünyan ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliğinin önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, bu yüzden kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Utku da kursu başarıyla tamamlayarak belge alan ve Çoban İstihdam Desteği şartlarını yerine getiren kursiyerlere, Tarım ve Orman Bakanlığınca 5 bin lira hibe verileceğini kaydetti.

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz
Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim saldırısı sonrası Putin'le görüştü: Saldırılara karşı müdafaa hakkımızı kullanacağız

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:03:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]