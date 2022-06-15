Bünyan'daki Abdurrahman Gazi Türbesi restore edilecek - Son Dakika
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Bünyan'daki Abdurrahman Gazi Türbesi restore edilecek

15.06.2022 15:43
Bünyan'daki Abdurrahman Gazi Türbesi restore edilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler Erkut Korkmaz, Şadi Korkmaz ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında Bünyan'daki Abdurrahman Gazi Türbesi'nin restorasyonu için protokol imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler Erkut Korkmaz, Şadi Korkmaz ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında Bünyan'daki Abdurrahman Gazi Türbesi'nin restorasyonu için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Büyükkılıç, kentteki cami, sağlık ocağı ya da eğitim kurumlarında hayırseverlerin katkısı bulunduğunu belirtti.

Bünyan'daki restorasyon projesiyle ilgili bilgi veren Büyükkılıç, "Bir tarihi esere sahip çıkıp, geçmişine sahip çıkan anlayış içerisinde restorasyon çalışmasına imza atan hayırseverlerimizin de olduğunu görmekten keyif alıyoruz. İlhanlılar dönemi olarak bilinen o dönemin kurucularından Abdurrahman Gazi ismiyle bilinen zatın türbesi burada. Projesini çizdirdik, kuruldan geçirdik ve hayırseverlerimiz besmele çekip imzayı attı." ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Altun da hayırseverlerin doğdukları memlekete hayır yapmayı sevdiğini ve çeşitli projelerin hayata geçtiğini belirtti.

Hayırsever Erkut Korkmaz ise Başkan Büyükkılıç'a hassasiyeti için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bünyan'daki Abdurrahman Gazi Türbesi restore edilecek - Son Dakika

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