Burak Milli Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burak Milli Mezarı Başında Anıldı

Burak Milli Mezarı Başında Anıldı
06.02.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden muhabir Burak Milli, aile ve arkadaşlarıyla anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve 5 aylık bebeğiyle yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı.

Anne Ayşe Fatma Gözüküçük, kız kardeşi Deniz Güngör ve teyzesi Zeliha Gözüküçük ile arkadaşları, Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ailesi ve arkadaşları, Milli'nin kabri başında dua ederek, mezarına karanfil bıraktı.

Anne Gözüküçük, AA muhabirine, yıkılan binanın enkazında bulduğu oğlunun yeleğiyle mezarlığa geldiğini söyledi.

Oğlunu kaybetmenin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Gözüküçük, şöyle konuştu:

"Yüreğinden geçenleri diline vuramıyorsun. Yokluğunu tarif edemem, 3 yıl olmuş, 3 gün gibi geldi bana. Burak'ım olmadan yaşıyor saymıyorum kendimi. Bu acıyı tarif edemem, yaşayan bilir. Ben bu montu enkaz kaldırma çalışmalarında buldum. Dolabında duruyordu ve onun anısına bugün giydim. Halen onun kokusu üzerinde duruyor. Evde kalan her şeyi, enkazında bulduklarım, hepsi odasında, onlarla yaşıyorum. Yok ama varmış gibi... Onun evi artık burası. Rabbimden geldi, o toprağın altında, biz de bu dünyada öldük."

Milli'nin teyzesi Zeliha Gözüküçük de yeğenini çok özlediğini dile getirdi.

Yeğenini mezarda görmeye dayanamadığını belirten Gözüküçük, "O ölmedi, biz, geride kalanlar öldük. Acısı hiç geçmedi. Her geçen gün acısı daha da fazlalaşıyor, azalmıyor. Onu hiç unutamadım." dedi.

Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 9 Şubat'ta Burak Milli ve aile bireylerinin cansız bedenine ulaşmıştı. Eşine ve çocuğuna sarılmış şekilde enkazdan çıkarılan Burak Milli'nin cenazesi, aynı gün İskenderun'daki Çankaya Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Güncel, Hatay, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burak Milli Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:09:32. #7.11#
SON DAKİKA: Burak Milli Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.