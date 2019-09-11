Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında sahada!

Siyah beyazlılarda 8 Temmuz'da geçirdiği ameliyatın ardından hazırlık kampında oynadığı ilk maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Dün sabah ilk kez sahaya inen Burak bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmaları yaptı. Milli golcünün 6'ncı haftada deplasmanda oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.



FORVETTE DIABY OYNAYACAK



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gazişehir deplasmanında Burak Yılmaz'ın yerine yeni transfer Abdoulay Diaby'den yararlanacak. Burak olmasa bile takımda önemli oyuncuların yer aldığına dikkat çeken Avcı, Sporting Lizbon'dan kiralanan Diaby'nin özellikleri yüksek bir oyuncu olduğunu, Malili oyuncudan hem forvette hem de forvet arkasında yararlanacağını ifade etti. Öte yandan, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Ljajic, Vida, Boyd, Dorukhan ve Güven'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Oğuzhan ve Caner idmanda yer almadı.