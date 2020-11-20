Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız - Son Dakika

Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız

20.11.2020 16:34
Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız, System.String[]

Spor yaptıktan sonra aracına doğru yürüyen sunucu, kendisini bekleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Spor yaptıktan sonra aracına doğru yürüyen sunucu, kendisini bekleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 9 yıl sonra Türkiye'de düzenlenen Formula 1 İstanbul yarışlarının tanıtımında rol alan Esmersoy, "Ben yıllardır bu anı bekliyordum. Benimle ilgili yaptığınız haberler için de çok teşekkür ederim" dedi.

Yeniden gelen pandemi kısıtlamaları hakkında ise Esmersoy şöyle konuştu: "Ben market alışverişlerimi yine az az yapacağım. Bu dönemde biraz düzene girmek zorundayız. Yaz aylarında rehavete kapıldık. Tüm bunların cezasını çekmeden toparlanmak iyi gelecek."

Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız

Formula 1, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi         
15:39
İBB'den toplu ulaşımda İBB'den toplu ulaşımda "kısıtlama" düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak         
15:27
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 16:40:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei