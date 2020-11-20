Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız
20.11.2020 16:34
Spor yaptıktan sonra aracına doğru yürüyen sunucu, kendisini bekleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Spor yaptıktan sonra aracına doğru yürüyen sunucu, kendisini bekleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 9 yıl sonra Türkiye'de düzenlenen Formula 1 İstanbul yarışlarının tanıtımında rol alan Esmersoy, "Ben yıllardır bu anı bekliyordum. Benimle ilgili yaptığınız haberler için de çok teşekkür ederim" dedi.
Yeniden gelen pandemi kısıtlamaları hakkında ise Esmersoy şöyle konuştu: "Ben market alışverişlerimi yine az az yapacağım. Bu dönemde biraz düzene girmek zorundayız. Yaz aylarında rehavete kapıldık. Tüm bunların cezasını çekmeden toparlanmak iyi gelecek."
Son Dakika Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı