Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü oyuncu Burcu Özberk\'in acı günü
03.12.2025 14:49  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü oyuncu Burcu Özberk\'in acı günü
Haber Videosu

Oyuncu Burcu Özberk’in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eskişehirli olan Yıldızlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oyuncu Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eskişehirli olan Yıldızlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AİLEMİZİN ULU ÇINARINI KAYBETTİK"

Özberk, acı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak "Canım dedem, çocukluğumun kahramanı, ailemizin ulu çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

Cumhuriyet Yıldızlar için bugün Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Burcu Özberk de katılırken, oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş ve Özlem Durak'ın çelenk gönderdiği görüldü.

Yıldızlar, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Burcu Özberk, Eskişehir, Magazin, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide Bursa'nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide
Müstakil evde sır dolu olay İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
Kıyamet alameti gibi olay Tek tek kıyıya vuruyorlar Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Yer yerinden gerçekten de oynadı Uyanınca yatak odasını bu halde buldu Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu
Utanmadan kayda da aldılar Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı
BBP lideri Destici’den PKK uyarısı: “Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz“ BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: "Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz"
Meclis’te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol... Meclis'te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol...
Samsunspor ligde ve Avrupa’da kaybetmeyi unuttu Samsunspor ligde ve Avrupa'da kaybetmeyi unuttu

17:50
Putin’in “Savaşa hazırız“ restine NATO’dan yanıt
Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan yanıt
17:49
Fenerbahçe’de sürpriz İrfan Can gelişmesi
Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi
17:46
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
17:33
Tavandan indi, marketi talan etti Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı
17:08
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
17:08
1.5 yıllık imza attı İşte İlhan Palut’un koltuğuna oturan isim
1.5 yıllık imza attı! İşte İlhan Palut'un koltuğuna oturan isim
16:07
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış Fotoğrafı da ortaya çıktı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
15:48
Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı Çalışanları heyecanlandıran rakam
Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı! Çalışanları heyecanlandıran rakam
15:25
İlkokul bahçesinde dehşet Küçük kıza 11 kişi saldırdı
İlkokul bahçesinde dehşet! Küçük kıza 11 kişi saldırdı
14:58
Nereden nereye Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 18:03:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.