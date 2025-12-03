Ünlü oyuncu Burcu Özberk\'in acı günü

Oyuncu Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eskişehirli olan Yıldızlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AİLEMİZİN ULU ÇINARINI KAYBETTİK"

Özberk, acı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak "Canım dedem, çocukluğumun kahramanı, ailemizin ulu çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Yıldızlar için bugün Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Burcu Özberk de katılırken, oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş ve Özlem Durak'ın çelenk gönderdiği görüldü.

Yıldızlar, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.