Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2020 15:03
Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Çay'ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Arslantaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında ise büyük özveri, sabır ve titizlikle mesleğini sürdüren öğretmenlerin gönüllerde müstesna bir yeri olduğunu belirtti.

İlim ve irfan öğreten kimselere hürmet etmeyi buyuran bir medeniyetin mensupları olduklarını dile getiren Arslantaş, "Şunu unutmamalıyız ki iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne sahip milletlerin temel özelliği eğitime verdikleri büyük önemle ortaya çıkmaktadır. Bu halkanın en önemli unsurları olan öğretmenlerimiz de milli ve manevi değerlerimizin, geleceğimizin teminatıdır. Onların büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını görmek geleceğe yönelik umutlarımızı her daim canlı tutmamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.' sözünü hatırlatan Arslantaş, "Büyük Önder Atatürk, bu sözüyle öğretmenlere verilen değeri açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu duygularla, bütün öğretmenlerimizi sevgiyle selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Burdur, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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