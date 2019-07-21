Son Dakika Haberleri: Burdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
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Burdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

25 dakika önce

Burdur'da inşaat malzemeleri satan bir firmanın sahibi iş yerinde ölü bulundu.

Burdur'da inşaat malzemeleri satan bir firmanın sahibi iş yerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mahrukatçılar Sitesi'ndeki işyerinde temizlik yapan İbrahim Tekin'i (63) yerde hareketsiz bulan çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk değerlendirmelere göre, Tekin'in kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Tekin'in cesedi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Burdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:18 Kaynak: AA
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