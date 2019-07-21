Burdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
25 dakika önce
Burdur'da inşaat malzemeleri satan bir firmanın sahibi iş yerinde ölü bulundu.
Burdur Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:18 Kaynak: AA
'da inşaat malzemeleri satan bir firmanın sahibi iş yerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mahrukatçılar Sitesi'ndeki işyerinde temizlik yapan İbrahim Tekin
'i (63) yerde hareketsiz bulan çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk değerlendirmelere göre, Tekin'in kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Tekin'in cesedi, Burdur Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı
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