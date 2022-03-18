BURDUR'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika

Burdur'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehitlikte düzenlenen törende Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar tarafından anıta çelenk sunuldu. Askerlerin saygı atışı yapmasının ardından törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Piyade Yüzbaşı Mehmet Kezek günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kutsal vatan toprallarının bölünmez bütünlüğü milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Gazi Uzman Çavuş Himmet Can tarafından şiir okunan törende, Vali Ali Arslantaş şehitlik özel defterini imzaladı. Vali Arslantaş, "Aziz şehitlerimiz, bugün üzerinde güvenle yaşadığımız bu vatan toprakları için canlarınızı feda ettiniz. Hepinizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. Protokol üyeleri tarafından Şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesiyle tören sona erdi. (DHA)