BURDUR'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

BURDUR'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

18.03.2022 11:58

Burdur'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Burdur'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehitlikte düzenlenen törende Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar tarafından anıta çelenk sunuldu. Askerlerin saygı atışı yapmasının ardından törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Piyade Yüzbaşı Mehmet Kezek günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kutsal vatan toprallarının bölünmez bütünlüğü milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Gazi Uzman Çavuş Himmet Can tarafından şiir okunan törende, Vali Ali Arslantaş şehitlik özel defterini imzaladı. Vali Arslantaş, "Aziz şehitlerimiz, bugün üzerinde güvenle yaşadığımız bu vatan toprakları için canlarınızı feda ettiniz. Hepinizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. Protokol üyeleri tarafından Şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesiyle tören sona erdi. (DHA)

BURDUR'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
BURDUR'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
BURDUR'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

YORUMLAR
500
EDİRNEKAPI'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI EDİRNEKAPI'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI Başkan Erol: 'Eşi benzeri olmayan bir destan' Başkan Erol: 'Eşi benzeri olmayan bir destan'

Çanakkale Zaferi, Çankaya, Burdur, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 14,79 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: BURDUR'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement