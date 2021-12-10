BURDUR'DA İNSAN HAKLARI KURULU'NA EN FAZLA ŞİKAYET HÜKÜMLÜLERDEN GELİYOR - Son Dakika

BURDUR İl Hukuk İşleri Müdürü ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mehmet Polat, kentte insan haklarıyla ilgili en fazla şikayetin hükümlülerden geldiğini söyledi.

Polat, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, İl Hukuk İşleri Şube Müdürü Hüseyin Erdoğan ve İl İnsan Hakları Kurulu üyeleriyle kentin çeşitli yerlerindeki 'İnsan Hakları Kurulu Başvuru Kutusu'nu kontrol etti. Erdoğan, beraberindekilerle vatandaşların insan haklarına yönelik şikayetini dilekçeyle belirtip bıraktığı kutuları açtı. Polat, 2013'te çıkarılan yönetmelikle il ve ilçelerde İnsan Hakları Kurulu oluşturulduğunu hatırlattı. Kurulun tespit ettiği insan hakları ihlallerini araştırıp, gerekli işlemleri başlatmakla görevli olduğuna değinen Polat, Kendinize veya bir yakınınıza, yakın çevrenizde birine bir insan hakkı ihlali yapıldığını, insan onuruna yakışmayan bir muamelede bulunulduğunu düşünüyorsanız dilekçe ile müracaat edebilirsiniz. Biz sık sık bu kutuları açarak dilekçeleri inceleyip, değerlendiriyoruz. Bir insan hakkı ihlalini tespit ettiğimizde de ilgili kuruluşlarla temasa geçip en kısa sürede işlemleri başlatıyoruz diye konuştu. Şikalet kutularının ayda en az iki kez açıldığını ifade eden Polat, Şu ana kadar ilimizde çok şükür insan hakkı ihlali olmadığını düşünüyoruz. Çok az sayıda dilekçe geldi. En fazla cezaevinde bulunan hükümlülerden dilekçe geldi. Bazı vatandaşlar bir sağlık sorunu olduğu için yazmış. Bunun dışında önemli bir insan hakkı ihlaline rastlamadık dedi.