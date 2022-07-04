Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi

04.07.2022 16:30
Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Burdur'da yapılan trafik denetim uygulamasında 689 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 5 araç sürücüsüne 4 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur'da yapılan trafik denetim uygulamasında 689 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 5 araç sürücüsüne 4 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı tarafından köy/mahalle yollarında seyreden araçlara yönelik denetim yapıldı. 7'si Jandarma Trafik Timi olmak üzere 16 personelin katıldığı uygulama sonucunda 689 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal eden 5 araç sürücüsü hakkında 4 bin 920 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, 2 araç trafikten men edildi. - BURDUR

YORUMLAR
500
Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın içinden 40 düzensiz göçmen çıktı! Açılan ateş sonucu 1 çocuk ölü, 12 kişi yaralandı Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın içinden 40 düzensiz göçmen çıktı! Açılan ateş sonucu 1 çocuk ölü, 12 kişi yaralandı Van'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 40 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 40 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:10:50. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement