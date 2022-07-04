Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Burdur'da yapılan trafik denetim uygulamasında 689 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 5 araç sürücüsüne 4 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı tarafından köy/mahalle yollarında seyreden araçlara yönelik denetim yapıldı. 7'si Jandarma Trafik Timi olmak üzere 16 personelin katıldığı uygulama sonucunda 689 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal eden 5 araç sürücüsü hakkında 4 bin 920 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, 2 araç trafikten men edildi. - BURDUR