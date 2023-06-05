Araçlar kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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Kaza, dün saat 22.00 sularında Burdur'un Bucak ilçesi Kestel yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Öztürk (57) idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Uğur A. (33) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobillerden çıkarılan yaralılar Mehmet Öztürk, Fevzi Bilgehan Öztürk (16), Halim Batuhan Öztürk (16), Aynur Öztürk ve Uğur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Aynur Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Öztürk ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Diğer araç sürücüsü Uğur A. ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.