Araçlar kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Araçlar kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

05.06.2023 15:59

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı, durumu ağır olan Aynur Öztürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, dün saat 22.00 sularında Burdur'un Bucak ilçesi Kestel yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Öztürk (57) idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Uğur A. (33) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobillerden çıkarılan yaralılar Mehmet Öztürk, Fevzi Bilgehan Öztürk (16), Halim Batuhan Öztürk (16), Aynur Öztürk ve Uğur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Aynur Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Öztürk ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

YARALI SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Diğer araç sürücüsü Uğur A. ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Mehmet Öztürk, Tragger, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araçlar kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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