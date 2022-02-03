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BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

03.02.2022 15:35

Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler zor anlar yaşadı, üniversitede bütünleme sınavları ertelendi. Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Burdur- Antalya Karayolu Çeltikçi Beli mevkiinde sürücülere zor anlar yaşattı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri büyük tonajlı araçların geçişini bir süre durdurdu. Gölhisar ile Altınyayla ilçeleri arasınadaki Dirmilcik Beli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yol, Altınyayla Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Kormaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün öğleden sonra yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

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Çeltikçi, Antalya, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika


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