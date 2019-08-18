Burdur'da otomobil takla attı: 4 yaralı
1 saat önce
BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:15 Kaynak: DHA
BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Burdur
'dan Fethiye
yönüne giden Kemal Aşkan'ın (59) kullandığı 06 FC 8026 plakalı otomobil, Suludere köyü yakınlarında savrulup, takla attı. Kazada, sürücü Kemal Aşkan ile araçtaki İrem Aşkan (29), Fahrettin Şentürk (80) ve Nuran Şentürk (75) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
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