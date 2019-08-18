Son Dakika Haberleri: Burdur'da otomobil takla attı: 4 yaralı
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Burdur'da otomobil takla attı: 4 yaralı

1 saat önce

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]
BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Burdur'dan Fethiye yönüne giden Kemal Aşkan'ın (59) kullandığı 06 FC 8026 plakalı otomobil, Suludere köyü yakınlarında savrulup, takla attı. Kazada, sürücü Kemal Aşkan ile araçtaki İrem Aşkan (29), Fahrettin Şentürk (80) ve Nuran Şentürk (75) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.


Fethiye, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:15 Kaynak: DHA
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