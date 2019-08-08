Son Dakika Haberleri: Burdur'da samanlık yangınları
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Burdur'da samanlık yangınları

19 dakika önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.
Mürseller köyünde Ömer Demir'e ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlığın yanı sıra ahır ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Manca köyünde Ahmet Arı'ya ait evin samanlığında çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın samanlıkta hasara yol açtı.
Karamanlı, İtfaiye, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:28 Kaynak: AA
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