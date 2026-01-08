Burdur\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasınsa 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 06 FRF 952 plakalı otomobil ile E.Ç.'nin kullandığı 07 AVN 375 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarken otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - BURDUR