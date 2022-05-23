Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak - Son Dakika
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Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak

23.05.2022 13:31

Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacakBURDUR Burdur'da kurulan stantlarda yöresel lezzetler tanıtıldı.

Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak

BURDUR Burdur'da kurulan stantlarda yöresel lezzetler tanıtıldı.

Öğretmenevi bahçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 21-27 Mayıs tarihleri arası Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edilmesi sebebiyle düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının zenginliğinin, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Anadolu'nun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen Türk yemeklerinin sağlıklı, yaratıcı ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıktığını, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında, sayısız medeniyetle etkileşim kurarak şekillenen Türk lezzetlerinin, engin bir kültürel birikimi günümüze taşıdığına vurgu yaparak, "Türk mutfağı, tüm yeme içme trendlerine cevap verecek potansiyele sahip bir dünya mutfağıdır." dedi.

Türk yemeklerinin verimli topraklarda yetişen kaliteli tohumlardan elde edilen yerel malzemelerle çeşitli sebze ve meyvelerle hazırlandığına değinen Vali Arslantaş, şöyle konuştu: "Bu zengin mutfak, her biri asırları aşan bilgi birikiminin yansıması olan dillere destan tatlarını sunarken geleneklerin ve bu alandaki kültürün gelecek kuşaklara aktarımını sağlıyor. 21-27 Mayıs tarihleri arasında, tüm Türkiye Büyükelçilikleri'nde ve ülkemizde kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftasıyla bu kadim mutfağın hikayesinin tüm derinliğiyle tanıtılması hedeflenmektedir."

Etkinlikte davetlilere Burdur Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanlığınca hazırlanan tarhana çorbasını dağıtıldı. Vali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç çorba içen çocuklara eşlik etti.

Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak
Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak
Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak
Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak
Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak
Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak
Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak
Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak
Burdur'un yöresel yemekleri tanıtılacak

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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