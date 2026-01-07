Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, 6 bin 306 kullanımlık 300 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyon sonucunda H.G. ve N.Ş. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
