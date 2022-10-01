Burdur'da yakınlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Burdur'da yakınlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

01.10.2022 14:13

Burdur'un Bucak ilçesinde, yakınlarına kendini kötü hissettiği yönünde mesaj atan 60 yaşındaki Yalçın Barçın, evinde ölü bulundu.

Dün gece saatlerinde Pazar Mahallesi 3601 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dairesinde meydana gelen olayda; evinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan Yalçın Barçın, yakınlarına attığı son mesajında kendisini kötü hissettiğini belirtti. Bunun üzerine kendisine ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

'Kendimi iyi hissetmiyorum' mesajının ardından evinde ölü bulundu

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Bu sırada evde uyuyan ve işitme rahatsızlığı bulunan Barçın'ın yaşlı annesi kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri itfaiye merdiveni yardımıyla eve girerek, Barçın'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemeler sonucu Barçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'Kendimi iyi hissetmiyorum' mesajının ardından evinde ölü bulundu

YAŞLI ANNESİ "AŞI" BAHANESİYLE EVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Binaya aynı zamanda giren Barçın'ın yakınları ise, tüm olup bitenlerden habersiz olan anneyi "Aşı yaptırmaya götüreceğiz seni" diyerek evden uzaklaştırdı. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'Kendimi iyi hissetmiyorum' mesajının ardından evinde ölü bulundu
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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Aşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da yakınlarına, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da yakınlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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