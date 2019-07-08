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Burdur'da yasak kenevir ekimi yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

1 saat önce

Burdur'da yasak kenevir ekimi yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Burdur'da yasak kenevir ekimi yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]
Burdur'da yasak kenevir ekimi yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Gölhisar İlçesi Çamköy'de M.Y. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı duyumu alındı. Alınan duyum üzerine şüpheli M.Y. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 960 gram kubar esrar ve 82 Kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gölhisar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ele geçirilen 960 gram esrar maddesi muhafaza altına alınırken, 82 kök kenevir bitkisi Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.

Olayla ilgili şüpheli M.Y. ve S.B. isimli şahıslar Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Güvenlik güçleri il genelinde uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğü bildirildi. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:32 Kaynak: İHA
Jandarma, Gölhisar, Kenevir, Burdur, 3. Sayfa
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