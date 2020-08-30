Burdur'da Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Burdur'da Zafer Bayramı kutlandı

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen tören Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı vekili Piyade Albay İsmet Göllü ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. Vali Arslantaş ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe giderek şehit kabirlerine karanfil bıraktı. İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP'li Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı vekili Uğur Güven, İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdür vekili Gökhan Körük, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar, kamu kurum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.