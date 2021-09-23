Burdur-Kemer arasındaki yol genişletme çalışması tamamlandı - Son Dakika

Burdur'un Kemer ilçesinden başlayan 20 kilometrelik yol genişletme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Kaymakam Armağan Yazıcı, Kemer Belediye Başkanı Ömer Aktürk ve Karayolları 13. Bölge Müdürü Salih Cengiz ile AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi tamamlanan yolda incelemede bulundu.

İncelemenin ardından Vali Arslantaş, Akpınar Yaylası'nda yaptığı açıklamada, yol çalışmasının kamulaştırma sorunlarından dolayı uzun sürdüğünü belirtti.

Yol çalışmasındaki sorunların çözülmesine yöre halkının da destek verdiğini belirten Arslantaş, "Elmacık köyünden Arif Sağlam, Akören köyünden Veli Karaca, Kozluca köyünden Mustan amca bunlar sadakayı cariye dedikleri kendileri öldükten sonra amel defterlerinin kapatılmayacağı bir hayır yapmışlardır. Bu amcalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karayolları 13. Bölge Müdürü Cengiz de yolun 10 kilometrelik kısmını kendi personellerinin gücüyle 148 günde tamamladıklarını aktararak "Projede 6-7 metre genişliğindeki yolu 13-14 metre genişliğe çıkardık. Trafik güvenliğini artırdık, emeği geçenlere ve personelime teşekkür ederim." dedi.