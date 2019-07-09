Burdur
'lu şehidin evi Türk Bayraklarıyla donatıldı
BURDUR - Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır'ın yaşadığı ev Türk Bayraklarıyla donatıldı. Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak
'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK
terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Burdurlu P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır şehit oldu. Acı haber Burdur- Çeltikçi
ilçesine bağlı Bağsaray
beldesi nüfusuna kayıtlı Nayır'ın ailesine burdur Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu
, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik
tarafından verildi.
Haberi alınca fenalaşan ve sebzecilik yapan Mehmet Mertoğlu ile ev hanımı olan anne Ayşe Mertoğlu ambulansla Bucak
Devlet Hastanesine götürüldü. Şehit Piyade
Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır'ın bir kız kardeşi olduğu, ailenin soy isimlerini kısa bir süre önce Mertoğlu olarak değiştirdikleri öğrenildi. Şehidin bekar olduğu bildirildi.