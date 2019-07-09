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Burdur'lu şehidin evi Türk Bayraklarıyla donatıldı

1 saat önce

Burdur'lu şehidin evi Türk Bayraklarıyla donatıldıBURDUR - Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan P. Uzm. Onb.

Burdur, Genel
Burdur'lu şehidin evi Türk Bayraklarıyla donatıldı
BURDUR - Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır'ın yaşadığı ev Türk Bayraklarıyla donatıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Burdurlu P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır şehit oldu. Acı haber Burdur- Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray beldesi nüfusuna kayıtlı Nayır'ın ailesine burdur Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik tarafından verildi.
Haberi alınca fenalaşan ve sebzecilik yapan Mehmet Mertoğlu ile ev hanımı olan anne Ayşe Mertoğlu ambulansla Bucak Devlet Hastanesine götürüldü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır'ın bir kız kardeşi olduğu, ailenin soy isimlerini kısa bir süre önce Mertoğlu olarak değiştirdikleri öğrenildi. Şehidin bekar olduğu bildirildi.
Burdur'lu şehidin evi Türk Bayraklarıyla donatıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
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