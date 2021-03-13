BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Murat Hasançebi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı.

Burdur 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yan yatarak sürüklendi. Kazada, şoför yaralandı.

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