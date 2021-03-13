BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika

BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı
13.03.2021 11:28
TIR devrildi, şoför yaralandıBurdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yan yatarak sürüklendi.
TIR devrildi, şoför yaralandı
Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yan yatarak sürüklendi. Kazada, şoför yaralandı.
Burdur- Ankara karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Murat Hasançebi (52) yönetimindeki 07 DHJ 14 plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Refüje giren TIR aydınlatma direğini devirerek, durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Murat Hasançebi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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