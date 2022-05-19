Burdur'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Burdur'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

19.05.2022 16:05
Burdur'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Burdur'un Karamanlı ve Gölhisar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı ve Gölhisar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karamanlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muharrem Erkil, Atatürk anıtına çelenk sundu, törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Stadyumunda devam eden kutlama programında konuşan Erkil, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan milli mücadelenin 103'üncü yıl dönümünü büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

"Genç, inancı ve idealleri uğruna fedakarlık yapabilendir" diyen Erkil, bağımlılık yapan zararlı alışkanlıklardan fedakarlık ederek daha sağlıklı, başarılı ve özgüvenli birey olmanın yolunun spordan geçtiğini anlattı.

Programda, öğrenciler Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençlerin Ata'ya cevabını okundu. Halk oyunları, yavaş bisiklet sürüşü, halat çekme ve koşu yarışmaları, kick boks ve sportif hareketlerin yer aldığı gösterilerin ardından tören bitti.

Gölhisar'da da Adnan Menderes İlkokulu Bahçesi'nde çelenk sunumunun ardından stadyumda süren kutlama programında minik öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

Müzik dinletisi ve çeşitli yarışmaların ardından ilçede kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kutlamalara Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş ve vatandaşlar katıldı.

Bucak ve Kemer ilçelerinde de tören ve kutlama programları düzenlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika


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