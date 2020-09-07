Burhaniye'de devrilerek yanan saman yüklü kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Sübeylidere Mahallesi'nde Avunduk yolunda saat 16.00 sıralarında Latif Gökalp (47) yönetimindeki saman yüklü 10 RY 213 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Saman yüklü kamyonet bir anda alev aldı.

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