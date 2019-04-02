Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Evi Yanan Aileye Kızılay Sahip Çıktı

Burhaniye'de Evi Yanan Aileye Kızılay Sahip Çıktı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen Çakır ailesinin yardım çığlığını Kızılay duydu.

Burhaniye'de Evi Yanan Aileye Kızılay Sahip Çıktı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen Çakır ailesinin yardım çığlığını Kızılay duydu. Kızılay yetkilileri, aileye giyecek, yiyecek ve battaniye yardımı yaparken, evin tamiri konusunda da yardım sözü verdi.

İlçenin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesindeki evde çıkan yangın, 3 kişilik Çakır ailesinin sokakta kalmasına neden oldu. Evlerinden hiçbir eşya kurtaramayan Ramazan Çakır (61), eşi Emine çakır(58) ve oğulları Salih Çakır(29) mağdur olurken, yardım için gittikleri yerlerden de elleri boş döndü. Baba Ramazan Çakır'ın emekli maaşı olduğu gerekçesiyle yardım yapılmadığını iddia eden ailenin sesini, Kızılay duydu. Kızılay Genel Merkezinin talimatıyla Burhaniye'ye gelen Edremit Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kezban Ceren Yıldırım ve Kızılay Görevlisi Kurban Öz, yangın mağduru Çakır ailesine, yiyecek, giyecek ve battaniye yardımı yaptı. Kızılay görevlilerini evin tamiri konusunda da yardımcı olacaklarını anlatırken, Çakır ailesini sevindirdi. Çalmadık kapı bırakmadıklarını anlatan Emine Çakır, "Evimiz yanınca ortada kaldık. Yardım için gittiğimiz yerlerden boş döndük. Şimdi ise Kızıyla bize yardım yaptı. Sesimizi duydu. Evimiz yok. Eşyamız yok. Eşimde zaten hasta. Kızılay'dan Allah razı olsun. Bize giyecek, yiyecek ve battaniye getirdiler. Evimizin onarımı için de yardım sözü verdiler. Bizi kiradan kurtarsınlar. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi. Ramazan Çakır da "Kızılay sesimizi duydu. Bize yardım getirdi. Teşekkür ediyoruz" dedi. Oğul Salih Çakır da, " Kızılay sesimizi duydu geldi. Teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:24 Kaynak: İHA

Ramazan Çakır, Burhaniye, Kızılay, Güncel
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