Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı

10.04.2021 13:20
Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında, kadına yönelik şiddeti önlenme toplantısı yapıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında, kadına yönelik şiddeti önlenme toplantısı yapıldı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol çerçevesinde, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin İlçe de yapılan çalışmalar ile koruyucu ve önleyici tedbirler görüşüldü. Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığındaki toplantıya; Cumhuriyet Savcısı Çınar Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, Ayvalık Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Neslihan Özdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selçuk Çiftçi ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı

İlyas Memiş, Balıkesir, Burhaniye, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika


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