Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Muhtarlar Başkan Deveciler'i Ziyaret Etti

Burhaniye'de Muhtarlar Başkan Deveciler'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart Yerel seçimleri sonrasında yeni göreve başlayan muhtarlar Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret etti.

Burhaniye'de Muhtarlar Başkan Deveciler'i Ziyaret Etti, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 31 Mart Yerel seçimleri sonrasında yeni göreve başlayan muhtarlar Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Deveciler, ikramlarda bulunurken, kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Burhaniye'nin CHP'li yeni Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, eski ve yeni muhtarları makamında kabul ederek teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Deveciler, "Yerel seçim çalışmalarında o parti bu parti ayrımı yapmadan herkesin başkanı olacağımı söylemiştim. Bu sözümün her zaman arkasındayım. Sizler mahallelerinizin gözü kulağı olacaksınız. Bu nedenle, mahallenizde yaşanan her sorunu bana iletin. Eksiklerinizi de bana bildirirseniz en kısa zaman içerisinde yapılması gereken ne varsa yapacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bizler sizlerin verdiği güç ile Burhaniye belediyesinde göreve geldik. Hizmet için geldik, istihdam için geldik. Bu söylediklerimizi de yapmak için çok çalışacağız. Ziyaretiniz beni sevindirdi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:46 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Kemal Deveciler, Burhaniye, Güncel
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