Burhaniye'de park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Sitesi'nde park halinde M.Ö.'ye ait 35 KBV 46 araçtan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken araç büyük zarar gördü. Yangının, elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - BALIKESİR
- Kaynak: İHA
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