Burhaniye'de üniversiteliler kamu yöneticileri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de üniversiteliler kamu yöneticileri ile buluştu - Son Dakika

Burhaniye'de üniversiteliler kamu yöneticileri ile buluştu

7 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı Hüseyin Öner, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda Bubyo Öğrencileriyle bir araya geldi.

Burhaniye'de üniversiteliler kamu yöneticileri ile buluştu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı Hüseyin Öner, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda Bubyo Öğrencileriyle bir araya geldi. Burhaniye Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik'in de eşlik ettiği programda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yusuf Aymankuy, öğrencileri kamu yöneticileri ile buluşturduklarını söyledi.


Kaymakam Hüseyin Öner, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik'e teşekkür eden Prof.Dr.Yusuf Aymankuy, "Öğrencilerimizin eğitim gördüğü çevrede kamu yöneticileri ile tanışması, buluşması ve onların tecrübelerinden faydalanması amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte ilk olarak Kaymakamımız Hüseyin Öner'i davet ettik, davetimizi kabul ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantıda öğrencilerin ilçe yönetiminden taleplerini dinleyen Kaymakam Öner, öğrencilere kendi öğrencilik hayatı, mesleki tecrübeleri ve kaymakamın görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler aktardı. Kaymakam, Üniversite gençliğinin düşünen, sorgulayan ve hayatın her aşamasına katılan yapısıyla çok önemli olduğunu ve ülkenin en önemli potansiyel değeri olan iyi yetişmiş insan gücünün her geçen gün güçlendiğini söyledi, üniversite gençliği ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Toplantı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yusuf AymanKuy'un misafirlere hediye takdimi ile son buldu - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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