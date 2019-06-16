Burhaniye'deki yangında bir ev zarar gördü
42 dakika önce
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesi Pelitköy
Mahallesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü. Balıkesir
'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi Atatürk Caddesi
numara 8'de bulunan Şaban Karaçam
'a ait evde yangın çıktı. Dumanları gören Karaçam'ın komşuları itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye
Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Evde maddi hasar meydana geldi. Jandarma
, yangının çıkış nedeniyle ilgli soruşturmayı sürdürüyor.
- Balıkesir
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