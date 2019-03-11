Burhaniye Merkez ve Kırsal Mahallelere 75 Mobese Kamerası
25 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki 75 farklı noktaya mobese kamerası yerleştirildi.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesindeki 75 farklı noktaya mobese kamerası yerleştirildi. Burhaniye Belediyesi
ile İlçe Jandarma
Komutanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı projenin maliyetinin 70 bin lira olduğu öğrenildi.
Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal
, halkın güvenliğinin her şeyden önde geldiğini belirtti.
Uysal, "Belediye olarak 70 bin lira harcayarak kurduğumuz, jandarma komutanlığımız denetiminde hizmete sokulan 75 mobese kamerası sayesinde ilçemiz daha güvenli hale geldi. Mobese kameraları belediyemizin tüm hizmet binaları, sosyal tesislerimiz, kültür merkezlerimiz ve yat limanımızın da aralarında bulunduğu önemli yerlere konuldu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:45 Kaynak: AA
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