Son Dakika Haberleri: Burhaniye Merkez ve Kırsal Mahallelere 75 Mobese Kamerası

Burhaniye Merkez ve Kırsal Mahallelere 75 Mobese Kamerası

25 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki 75 farklı noktaya mobese kamerası yerleştirildi.

Burhaniye Merkez ve Kırsal Mahallelere 75 Mobese Kamerası, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki 75 farklı noktaya mobese kamerası yerleştirildi.

Burhaniye Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı projenin maliyetinin 70 bin lira olduğu öğrenildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, halkın güvenliğinin her şeyden önde geldiğini belirtti.

Uysal, "Belediye olarak 70 bin lira harcayarak kurduğumuz, jandarma komutanlığımız denetiminde hizmete sokulan 75 mobese kamerası sayesinde ilçemiz daha güvenli hale geldi. Mobese kameraları belediyemizin tüm hizmet binaları, sosyal tesislerimiz, kültür merkezlerimiz ve yat limanımızın da aralarında bulunduğu önemli yerlere konuldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık

Son Dakika! Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:10:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye Merkez ve Kırsal Mahallelere 75 Mobese Kamerası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]