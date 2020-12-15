Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz" - Son Dakika

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz"

15.12.2020 11:23
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan:

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Büro Memur Sen olarak, tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında 'pandemi ikramiyesi' ödenmesini teklif ediyoruz" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Büro Memur Sen olarak, tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında 'pandemi ikramiyesi' ödenmesini teklif ediyoruz" dedi.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) yaklaşık 1 yıldır tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 hastalığı ve beraberinde gelen pandemi süreci hakkında rapor yayımladı. Rapor hakkında konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Neredeyse yüz yıldır insanlık bu kapsamda büyük bir salgın ile karşılaşmadı. Pek çok alışkanlığımız, değişmez dediğimiz kurallarımız değişti. Bu değişim kamu alanında da fazlasıyla etkisini gösterdi. Bu zor süreçte her türlü fedakarlığı yapıp, tüm cefaları çeken, hatta iznini bile kullanamayan kamu görevlilerinin bu ağır yükünün karşılığı 'pandemi ikramiyesi' olarak telafi edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Büro Memur-Sen'in Aralık ayında yayınladığı Büro Analiz raporunda, "Pandemi Döneminin Gösterdiği Gerçek; Güçlü Memur, Güçlü Devlet" başlığı ile kamu görevlilerinin pandemi sürecinde yaşadıkları anlatıldı.

"Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz"

Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları alanında yaşadıkları sorunların çözülmesi, haklarının genişletilmesi ile devlete olan aidiyetlerini artıracağını ve sundukları hizmet kalitesinde ciddi iyileşmelerin yaşanacağına vurgulayan Genel Başkan Yazgan, "Büro Memur Sen olarak, tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında 'pandemi ikramiyesi' ödenmesini teklif ediyoruz. Ayrıca kamu görevlilerinin, yükselen enflasyon karşısında satın alma gücü zayıflayan maaşlarının iyileştirilmesini, ek ödemelerin emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınmasını teklif ediyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki tüm kamu görevlilerinin Genel İdare Hizmetler Sınıfına alınmasını, kamu mevzuatında darbe artığı düzenlemelerin son bulmasını öneriyoruz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm kurumlarda yapılmasını, artık 3600 ek gösterge problemine çözülmesini, kamu görevlilerinin ve sendikalarının beklentisini karşılayacak düzenlemenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşa karşı devletin görünen yüzü kamu görevlileridir"

Yayınlanan raporla alakalı konuşan Genel Başkan Yazgan, "Sadece ülkemiz değil, dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Domino etkisi ile bir kişiden, binlerce kişiye bulaşan bu hastalık tüm yaşam tarzımızı değiştirdi ve yeni kurallarla 'yeni normal' adı altında farklı yaşam tarzlarına sebep oldu. Bu süreç hayatın her alanında etkisini gösterdiği gibi kamu sektöründe de çok fazla hissedildi. Çünkü devlet işleyişinin çarkları kamu görevlileri üzerinden işler. Vatandaşa karşı devletin görünen yüzü kamu görevlileridir. Bu yüzden kurumlar, fiziksel çalışma ortamı sebebiyle Covid-19 hastalığına karşı yakalanma riskinin yüksek olduğu alanlar haline gelmektedir. Bu alanlarda alınan önlemleri görüyoruz, bazı noktalarda önlemlerin yeterli olmadığını görüyor ve maske-dezenfektan gibi ihtiyaçların yanı sıra; esnek çalışma saatleri ve genelgelerle kısıtlama getirilen saatler arasında mesailerin düzenlenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Büro, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun         
10:57
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor         
10:12
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 13:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei