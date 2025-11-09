Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Atatürk'ü Anıtkabir'de andı - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Atatürk'ü Anıtkabir'de andı

09.11.2025 16:54
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bozbey ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çiçek sunarak saygı duruşunda bulundu.

(ANKARA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Büyükşehir bürokratları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bozbey ve beraberindeki Büyükşehir bürokratları, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzuruna çıktı. Ziyaret kapsamında Bozbey ve heyet, Atatürk'ün mozolesine çiçek sunarak, Ulu Önder'e Bursa halkının sevgi, saygı ve minnet duygularını simgesel olarak iletti.

Çiçek sunumunun ardından Anıtkabir'i eşi Seden Bozbey ile birlikte gezen Başkan Bozbey, Atatürk'ün kişisel eşyalarının, fotoğraflarının ve tarihi belgelerin sergilendiği bölümleri de inceledi.

Kaynak: ANKA

