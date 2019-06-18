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BURSA ÇİFTÇİLER, ARTAN MALİYETLER VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE MEYVE AĞAÇLARINI KESTİ

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki çiftçiler artan maliyetlere kırağı ve don olaylarının eklenmesiyle zor durumda kalınca, meyve ağaçlarını kesmeye başladı.

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki çiftçiler artan maliyetlere kırağı ve don olaylarının eklenmesiyle zor durumda kalınca, meyve ağaçlarını kesmeye başladı. Kesilen ağaçlar, fırın ve ocaklarda yakılmak üzere isteyenlere ücretsiz dağıtılıyor.
Artan maliyetler ve olumsuz hava şartları sebebiyle zorluk yaşayan Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çeltik Mahallesi'ndeki çiftçiler, meyve ağaçlarını keserek odunları yakacak olarak kullanıyor. 80 dönümlük şeftali bahçesindeki ağaçlarını kestiği söyleyen çiftçi Hüseyin Kaya, budama, ilaçlama ve tekleme işlemleri için yaptığı harcamalardan ötürü geçen yıl 70 bin lira zarar ettiğini söyledi. Kaya, Geçen yıl ürün bol olduğu için şeftalinin kilosunu tüccara 70-80 kuruştan ancak verebilmiştik. Bu yıl donlardan ötürü ürün az olunca tüccara satış fiyatı 1,5-2 TL'ye yükseldi. Ancak ağaçlarda ürün olmadığı için yine zarar edecektik. Biz de çareyi kesmekte bulduk dedi. Çeltik Mahallesi'nde kendisinin dışında 16 çiftçinin meyve bahçelerindeki ağaçları kesmeye başladığını ifade eden Kaya, başta taze fasulye olmak üzere diğer sebzelerden yetiştirmeyi düşündüklerini kaydetti. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise, maliyetlerin üzerine doğa olaylarının yükünün de bindiğini vurgulayarak, çiftçinin zor durumda olduğuna işaret etti.
BURSA ÇİFTÇİLER, ARTAN MALİYETLER VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE MEYVE AĞAÇLARINI KESTİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:04 Kaynak: DHA
Çeltik, Yenişehir, Bursa, Güncel
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