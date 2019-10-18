Son Dakika Haberleri: Bursa'da 18 günlük bebeğin ölümü şüpheli bulundu
Son Dakika Güncel Bursa'da 18 günlük bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Bursa'da 18 günlük bebeğin ölümü şüpheli bulundu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 18 günlük bir bebek kundağında ölü bulundu.

Bursa'da 18 günlük bebeğin ölümü şüpheli bulundu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 18 günlük bir bebek kundağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden Yahya ve Aişe Elacil çifti 18 gün önce dünyaya gelen bebeklerinin kundağında hareketsiz halde yattığını fark etti.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kundağındaki kan izlerinden dolayı ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ceset, incelemenin ardından aileye teslim edildi.

Ailenin bebeğe henüz bir isim koymadığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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