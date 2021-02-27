Bursa'da 180 kişilik gönüllü grup şehrin 150 noktasında sokak hayvanlarına yem dağıttı - Son Dakika

Bursa'da 180 kişilik gönüllü grup şehrin 150 noktasında sokak hayvanlarına yem dağıttı

27.02.2021 15:15
Bursa'da 180 kişilik gönüllü grup şehrin 150 noktasında sokak hayvanlarına yem dağıttı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Gönüllü Hareketi"ne katılan vatandaşlar, şehrin 150 ayrı noktasında sokak hayvanlarının beslenmesi için yem dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Gönüllü Hareketi"ne katılan vatandaşlar, şehrin 150 ayrı noktasında sokak hayvanlarının beslenmesi için yem dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa AK Parti Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ile birlikte Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde toplanan Bursaspor kadın taraftar topluluğu Yeşil İnciler, Gemlik Gençlik Merkezi üyeleri, farklı hayvan sever derneklerinin temsilcileri ve belediyenin gönüllüleriyle buluştu.

Yemleri teslim alan toplam 180 kişilik gönüllü grup, şehrin 150 farklı noktasına dağılarak sokak hayvanlarına ulaşmaya çalıştı.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar için sahaya çıkan gönüllülere teşekkür ettiğini belirtti.

Salgın sürecinin devam ettiğini, parkların ve mesire alanlarının kullanılamadığını hatırlatan Aktaş, restoranların da kapalı olması nedeniyle can dostlarının beslenme noktasında sıkıntılar yaşayabildiğini kaydetti.

Gönüllü hareketinin son 2-3 aydır hummalı bir şekilde Türkiye'ye örnek çalışmalar yürüttüğünü aktaran Başkan Aktaş, "Şehrin farklı noktalarına gönüllüler ve ekiplerimiz marifetiyle mamamatikler ve suluklar yerleştiriliyor. Hayvanların beslenmesi ve su teminiyle alakalı organizasyonlar yapılıyor. Daha sonra bunların kontrolü, temizliği ve takviyesi noktasında da ekip arkadaşlarımız dönem dönem ziyaret ediyor. Hayvan sever derneklerinin ciddi katkıları var ama her bir vatandaşımızdan da özel bir duyarlılık bekliyoruz. Allah'ın yarattığı canlara hep beraber sahip çıkmalıyız. Organizasyona kadın, erkek, genç, yaşlı her kesimden katılımın olmasından dolayı mutlu oldum. Bu faaliyet gerçekten bir gönüllülük faaliyetidir. Evde dinlenmek varken, 'sokak hayvanlarına nefes olabilir miyiz' düşüncesiyle toplandılar. Emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların artarak devamını ve Türkiye'ye örnek olmasını arzu ediyorum" ifadesini kullandı.

Bursa Milletvekili Zafer Işık ise sokak hayvanları için yapılan çalışmanın kalıcı ve etkili olması gerektiğini belirterek, "Her hafta mamamatikler ve belirlenen noktalar gezilerek büyükşehir belediye ekipleri tarafından yem ve su takviyesi yapılacak. Bunun yanında halkımızın da duyarlı olmasını, ellerinden gelen katkıyı koymasını bekliyoruz. Kovid döneminde hayvanlarımız sahipsiz değildir. Hem büyükşehir belediyesi hem de hayvan severler tarafından takip edilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Zafer Işık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 180 kişilik gönüllü grup şehrin 150 noktasında sokak hayvanlarına yem dağıttı - Son Dakika


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