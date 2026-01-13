Bursa'da 3 Yasa Dışı Makak Maymunu Ele Geçirildi - Son Dakika
Bursa'da 3 Yasa Dışı Makak Maymunu Ele Geçirildi

13.01.2026 10:33
Tarım Bakanlığı, Bursa'da yasa dışı barındırılan 3 makak maymununu muhafaza altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'da yapılan denetimlerde yasa dışı barındırılan 3 makak maymununun muhafaza altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.

Bu kapsamda Bursa'da gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı barındırılan 3 makak maymununun tespit edildiği belirtilen paylaşımda, maymunların, bakım ve tedavi süreçleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, yaban hayatını korumak için denetimlerin aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

