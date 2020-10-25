Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika

Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

25.10.2020 16:49
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza, System.String[]

BURSA'da, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

BURSA'da, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Ahmet G., yönetimindeki 06 AV 4002 plakalı otomobil ile trafiğin birden sıkışması nedeniyle fren yaptı. Aniden yavaşlayan otomobilin arkasında bulunan 7 araç da öndeki araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol, yaklaşık bir saat sonra yeniden trafiğe açıldı.


Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

Yıldırım, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti Camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, canından oldu Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Polisten kaçan şüpheli 5 metre yükseklikten atlayıp ayağını kırdı, üzerinden de 6 kilo uyuşturucu çıktı Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti
Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı         
16:23
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı         
15:30
Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı         
14:38
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Başkan Böcek, 58'inci yaşına yoğun bakımda girdi Başkan Böcek, 58'inci yaşına yoğun bakımda girdi         
13:02
Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor         
12:19
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 17:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei