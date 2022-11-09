Bursa'da 8 çocuk ve bir annenin hayatını kaybettiği ev işte böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bursa'da 8 çocuk ve bir annenin hayatını kaybettiği ev işte böyle görüntülendi

09.11.2022 09:17

Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. 9 kişiye mezar olan ev, yangından sonra dronla havadan görüntülendi.

Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

Meydana gelen yangına uykuda yakalanan 1'i kadın 8 çocuğun kimlikleri belli oldu. İlk belirlemelere göre, anne Amine El Cesim ile çocuklar Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10), Muhammet El Cesim (3), Yasir El Cesim (2), Ahmet El Cesim (6), Garam El Cesim (8), Maram El Cesim (10), Ali El Cesim hayatını kaybetti.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

OLAY YERİ İNCEMEMESİ TAMAMLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi

EV HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çocukların 6'sının anne Amine El Cesim'e ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan 9 kişiye mezar olan o ev drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi
Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi
Bursa'da 8'i çocuk 9 kişiye mezar olan ev dron ile havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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Çocuk, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 8 çocuk ve bir annenin hayatını kaybettiği ev işte böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 8 çocuk ve bir annenin hayatını kaybettiği ev işte böyle görüntülendi - Son Dakika
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