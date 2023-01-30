Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada - Son Dakika
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Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada

30.01.2023 09:42

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada Araçla ezmeye çalıştı, başaramayınca arkasına bile bakmadan kaçtı Bursa'da 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan meydan muharebesi saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada

Araçla ezmeye çalıştı, başaramayınca arkasına bile bakmadan kaçtı

BURSA - Bursa'da 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan meydan muharebesi saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken iki grup birbirlerine sopalarla vurmaya başladı. Taraflardan biri geldikleri hafif ticari araçla kaçmaya çalışınca, diğer grup sopalarla araca zarar verdi. Sürücü ise tartıştığı kişileri ezmeye çalışarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekibi olay yerinde kalan diğer grubu polis merkezine götürdü.

O anlar mahalle sakinlerinin kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada - Son Dakika
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