Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Ahlak Adalet ve Özgürlük Paneli"
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Bursa'da "Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Ahlak Adalet ve Özgürlük Paneli"

6 saat önce

Bursa'da, "Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Ahlak Adalet ve Özgürlük" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Bursa'da

Bursa'da, "Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Ahlak Adalet ve Özgürlük" başlıklı panel gerçekleştirildi.

İncirli Kültür Merkezi'ndeki programda, Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve Necmettin Erbakan Üniversitesinden Doç. Dr. Faruk Karaarslan sunum yaptı.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, bu yıl 20 farklı üniversitede düzenledikleri panel ve söyleşi programlarıyla, Aliya İzzetbegoviç'in düşünce ve mücadelesini anlattıklarını bildirdi.

Sert, şunları kaydetti:

"Haftalık okuma programları düzenli olarak sürdürülmektedir. Yeni dönemde Bursa merkezimizde entelektüel çalışmalara devam edeceğiz. Gençlerimizde doğru bilgi ve bilincin oluşmasına, kritik, analitik düşünceye önem veren sevdiğimiz ve ait olduğumuz İslam düşüncesinin insana ve topluma yüklediği görev ve sorumlulukların farkında olarak, yerine getirme çabamız devam edecektir."

Programa katılanlara Aliya İzzetbegoviç'in kitapları hediye edildi.

Aliya İzzetbegoviç, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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