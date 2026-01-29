Bursa'da Asma Tavan Çöktü

BURSA'da inşaatı yeni tamamlanan binadaki bir dairenin mutfağının asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'nde bulunan site içerisinde yapımı yeni tamamlanan dairede meydana geldi. Dairenin mutfağının asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada uyuyan daire sakinleri panik yaşadı. Tavanın çökmesinin ardından mutfağa tavandan su aktığı görüldü. Tavanın çökme anı daire içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir su sesinin geldiği, ardından büyük bir gürültüyle asma tavanın çöktüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.