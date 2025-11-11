Bursa'da Atatürk Anma Etkinliği: 'Yürekten Yüreğe Atılan Tek İmza: Mustafam' - Son Dakika
Bursa'da Atatürk Anma Etkinliği: 'Yürekten Yüreğe Atılan Tek İmza: Mustafam'

11.11.2025 11:44
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliğinde, Atatürk'ün sevdiği Rumeli ve Balkan türküleri seslendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 10 Kasım'ın Atatürk'ü anma günü olduğunu vurguladı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Yürekten yüreğe atılan tek imza: Mustafam" anma etkinliğinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Rumeli-Balkan türküleri seslendirildi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde "Yürekten yüreğe atılan tek imza: Mustafam" anma etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra CHP Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Süleyman Ulusoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede sahne alan Hafize Beysim Gün Korosu, Atatürk'ün sevdiği Rumeli ve Balkan türkülerini seslendirdi.  Gecenin sonunda sahneye çıkarak bağlama çalan Bozbey, koroyla birlikte "Yeşil Ördek" türküsünü seslendirdi.

"Böyle bir dehaya sahip olduğumuz için çok şanslı bir milletiz"

Konser sonunda konuşan Bozbey, 10 Kasım'ın bir matem günü olmadığını, Mustafa Kemal'i anma günü olduğunu vurguladı. 10 Kasım'ın Atatürk'ün fikirlerini ve yol göstericiliğini anma günü olduğunu belirten Bozbey, "Böyle bir dehaya sahip olduğumuz için çok şanslı bir milletiz. Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmamız lazım. Bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk" dedi.

CHP'li Öztürk ise Balkan ve Rumeli insanının her zaman Mustafa Kemal'den ve Cumhuriyet'ten yana olduğunu belirterek Atatürk'ü saygıyla ve özlemle andıklarını dile getirdi.

Dernek Başkanı Süleyman Ulusoy, katkılarından dolayı Bozbey'e teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

Program, Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile protokol üyelerinin sahneye çıkarak koroyla birlikte "İzmir Marşı"nı seslendirmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

