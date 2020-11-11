Bursa'da bekçiye sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma açılması - Son Dakika

Bursa'da çarşı-mahalle bekçisi hakkındaki soruşturmanın, sosyal medya paylaşımının görev niteliğine uygun düşmemesi sebebiyle açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çarşı-mahalle bekçisine açılan soruşturmayla ilgili, sosyal medyada yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Çarşı-mahalle bekçisi olan ve kamu güvenliğinden sorumlu bir personelin yapmış olduğu bir paylaşımın, görevin niteliğine uygun düşmemesi sebebiyle soruşturma açıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu soruşturma, dini değerlerimizi ihtiva eden bir görsel sebebiyle değil, kullanılan etiketin, devlet memuru ödev ve sorumluluğuyla bağdaşmaması nedeniyle açılmıştır." ifadesini kullandı.