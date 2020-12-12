Bursa'da belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti

12.12.2020 00:57
Bursa'da belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde pazar yeri denetimi sırasında korona virüse yakalanan ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde pazar yeri denetimi sırasında korona virüse yakalanan ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, hayatını kaybetti. Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan dün akşam katıldığı programda, "Çekiç gibi dediğim adamlar ölüyor. Durum bu kadar kötü "dedi.

Bursa'da özel bir hastanede bir süre önce entübe edilen 64 yaşındaki Bayram Demir bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, 23 Kasım'da yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu evinde tedaviye başlamış, ancak durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Emekli Türkçe öğretmeni olan Demir 1994-2009 yılları arasında 3 dönem Kurşunlu Belediye Başkanlığı yapmıştı.

"Çekiç gibi dediğim adamlar ölüyor bu kadar kötü"

Başkan Yardımcısı Bayram Demir'in uzun bir süredir korona virüs ile mücadele ettiğini dün gece katıldığı bir canlı yayında açıklayan Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan da hastalığın ilerleyişine dikkat çekti. Sertaslan,"Şu anda yapmak istediğim tek şey var. Bu kovid belasından bu memleketin kurtulması ama elimden gelmeyen bir iştir. Çok yakınımızdaki insanları çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Çekiç gibi dediğim adamlar ölüyor. Bu kadar kötü. Başkam yardımcım şu an hastanede şifalar diliyorum. Uzun zamandır uğraşıyor" demişti.

Başkan Sertaslan, "Aslında aldığımız tedbirlerle işi iyiye götürebilecek elimizde imkanlar var. Biz sırf sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda üzerimize düşeni yapmıyoruz' diye sorun çıkıyor. Ama devlet üzerine düşeni yapsın, belediye üzerine düşeni yapsın' deyip aslında kendi üzerimize düşeni yapmadan bir hayat yaşamaya devam ediyoruz" dedi

Bayram Demir kimdir?

15 Mayıs 1956 Kurşunlu doğumlu. Ankara, Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü mezunu. 1981 ile 1994 yılları arasında Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. Mersin, Şanlıurfa ve Bursa'da görev yaptı. 1994 yılından beldelerin kapandığı 2009 yılına kadar üç dönem Kurşunlu Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Demir, 2019 yılında Gemlik Belediye Meclisi Üyesi olarak seçildi. Gemlik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. - BURSA

Bayram Demir, Koronavirüs, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


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